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CУСПІЛЬСТВО

Катастрофа Boeing в Індії: компанію попереджали про проблеми ще минулого року

12 червня 2025, 17:50
Катастрофа Boeing в Індії: компанію попереджали про проблеми ще минулого року
Фото: Ukrinform
За даними The Guardian, минулого року на слуханнях у Вашингтоні інформатор закликав Boeing призупинити польоти всіх літаків 787 Dreamliner по всьому світу.

Торік інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків. Ба більше компанію закликали вивести літаки серії 787 Dreamliner з експлуатації.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що попри те, що авіакомпанії, які користуються літаками Boeing, мали багато проблем із двигунами 787, його показники безпеки експлуатації досі були хорошими.

Однак, як стало відомо, регулятор безпеки США, Федеральне управління цивільної авіації (FAA), протягом багатьох років було змушене розслідувати відразу кілька проблем пов'язаних з даними літаками.

За даними The Guardian, минулого року на слуханнях у Вашингтоні інформатор закликав Boeing призупинити польоти всіх літаків 787 Dreamliner по всьому світу.

Однак компанія відкинула заяви колишнього інженера та заявила, що повністю впевнена у літаках даної серії.

Наразі відомо, що в експлуатації перебуває понад 1100 літаків Boeing 787, які використовують більшість великих міжнародних авіакомпаній. 

Ця модель цінується за значно кращу паливну ефективність та нижчий рівень шуму, ніж у тих типів, які вона замінила.

Дві основні аварії, спричинені несправностями літаків Boeing, сталися в Індонезії та Ефіопії у 2018 та 2019 роках, коли використовувалися тоді ще нові моделі 737 Max. 

Цю модель вивели з експлуатації майже на рік, перш ніж її перезапустили та повернули до широкого використання.

Відомо навіть, що минулого місяця Boeing погодився виплатити 1,1 мільярда доларів за угодою з Міністерством юстиції США, щоб уникнути судового переслідування за дві катастрофи, в яких разом загинуло 346 людей.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 12 червня, пасажирський літак авіакомпанії Air India зазнав аварії біля аеропорту Ахмедабада. Повітряне судно впало на дах гуртожитку, розташованого на території медичного закладу.

Попередньо в ЗМІ з'являлася інформація про щонайменше 30 загиблих, однак офіційно кількість жертв поки не підтверджена. Однак вже відомо, що в авіакатастрофі загинули всі 242 людини, які перебували на борту.

Катастрофа літака Air India в Індії стала першою в історії аварією Boeing 787 Dreamliner з моменту появи цієї моделі на ринку у 2011 році.

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