Індія проводить таємні перемовини щодо закупівлі снарядів для України

Der Spiegel зазначає, що перемови проводяться таємно, бо Індія намагається підтримувати дружні відносини з рф.

Німеччина нині веде конфіденційні переговори з Індією про закупівлю через посередників снарядів для України.

Про це заявило німецьке видання Der Spiegel.

ЗМІ додає, що в Індії зберігаються сотні тисяч артилерійських снарядів. Перемови проводяться таємно, бо Індія намагається підтримувати дружні відносини з москвою.

Видання припускає, що подібні угоди на користь України можливі, зокрема, з арабськими країнами. Окремі з них мають великі запаси боєприпасів. Опитані журналістами експерти вважають, що можливості випуску боєприпасів є на Балканах та в деяких країнах Африки.

Німеччина та Індія не коментували інформацію про ймовірні переговори.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що союзники не повинні відправляти снаряди нікому, окрім України.

Під час інтерв'ю він пояснив це браком артилерійських боєприпасів у ЗСУ, додавши, що підіймає цю тему щоразу під час спілкування з партнерами, які почали нарощувати виробництво занадто пізно.