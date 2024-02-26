Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія проводить таємні перемовини щодо закупівлі снарядів для України

26 лютого 2024, 11:44
Індія проводить таємні перемовини щодо закупівлі снарядів для України
Фото: з вільного доступу
Der Spiegel зазначає, що перемови проводяться таємно, бо Індія намагається підтримувати дружні відносини з рф.

Німеччина нині веде конфіденційні переговори з Індією про закупівлю через посередників снарядів для України.

Про це заявило німецьке видання Der Spiegel.

ЗМІ додає, що в Індії зберігаються сотні тисяч артилерійських снарядів. Перемови проводяться таємно, бо Індія намагається підтримувати дружні відносини з москвою.

Видання припускає, що подібні угоди на користь України можливі, зокрема, з арабськими країнами. Окремі з них мають великі запаси боєприпасів. Опитані журналістами експерти вважають, що можливості випуску боєприпасів є на Балканах та в деяких країнах Африки.

Німеччина та Індія не коментували інформацію про ймовірні переговори.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що союзники не повинні відправляти снаряди нікому, окрім України.

Під час інтерв'ю він пояснив це браком артилерійських боєприпасів у ЗСУ, додавши, що підіймає цю тему щоразу під час спілкування з партнерами, які почали нарощувати виробництво занадто пізно.

НімеччинаІндіявійна в Україніснаряди

Останні матеріали

США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється