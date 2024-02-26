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ПОЛІТИКА

Експорт усіх боєприпасів із Європи до інших країн необхідно призупинити, крім України – Кулеба

26 лютого 2024, 11:13
Експорт усіх боєприпасів із Європи до інших країн необхідно призупинити, крім України – Кулеба
Фото: Уніан
Він аргументував це тим, що кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для її захисту.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що союзники не повинні відправляти снаряди нікому, окрім України.

Під час інтерв'ю німецькому RND він пояснив це браком артилерійських боєприпасів у ЗСУ, додавши, що підіймає цю тему щоразу під час спілкування з партнерами, які почали нарощувати виробництво занадто пізно.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що боєприпаси, які ЄС купує у третіх країн, також повинні бути відправлені в Україну. Над цим зараз працюють. 

Під час інтерв'ю Кулеба розповів, що Україна знову звернулася до ФРН з черговим закликом передати ЗСУ ці боєприпаси, але остаточне рішення за Берліном.

"Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна... Я думаю, що з моменту першого постачання танків Leopard цей страх був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", — сказав міністр. 

Нещодавно Кулеба звернувся до голів МЗС країн ЄС, закликавши їх посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

Кулебабоєприпаси

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