Експорт усіх боєприпасів із Європи до інших країн необхідно призупинити, крім України – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що союзники не повинні відправляти снаряди нікому, окрім України.
Під час інтерв'ю німецькому RND він пояснив це браком артилерійських боєприпасів у ЗСУ, додавши, що підіймає цю тему щоразу під час спілкування з партнерами, які почали нарощувати виробництво занадто пізно.
"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив Кулеба.
Міністр додав, що боєприпаси, які ЄС купує у третіх країн, також повинні бути відправлені в Україну. Над цим зараз працюють.
Під час інтерв'ю Кулеба розповів, що Україна знову звернулася до ФРН з черговим закликом передати ЗСУ ці боєприпаси, але остаточне рішення за Берліном.
"Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна... Я думаю, що з моменту першого постачання танків Leopard цей страх був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", — сказав міністр.
Нещодавно Кулеба звернувся до голів МЗС країн ЄС, закликавши їх посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.