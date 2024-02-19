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ПОЛІТИКА

Кулеба звернувся до голів МЗС країн ЄС, закликавши їх посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну

19 лютого 2024, 19:52
Кулеба звернувся до голів МЗС країн ЄС, закликавши їх посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну
Фото: Укрінформ
Міністр зауважив, що російська загроза для Європи нікуди не дінеться.

Європа має відмінити експортні контракти на постачання озброєння третім країнам та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту.

Про це у своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, все наявне європейське виробництво треба направити на потреби українського фронту та європейської оборони.

Він також вважає, що необхідно укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній. Це допоможе спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України.

Міністр зауважив, що російська загроза для Європи нікуди не дінеться.

"На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П'ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", - заявив Кулеба.

За словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

ЄСбоєприпасиКулеба

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