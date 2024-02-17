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ПОЛІТИКА

ЄС розширює виробництво боєприпасів для України: до 2 млн снарядів щороку з 2025 року

17 лютого 2024, 14:58
ЄС розширює виробництво боєприпасів для України: до 2 млн снарядів щороку з 2025 року
Фото: Укрінформ
Виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Про це повідомив єврокомісар із питань фінансів Йоганнеса Гана в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

За його словами, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати - березня", - сказав єврокомісар.

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - додав він.

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", - зазначив Ган.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

ЄСбоєприпаси

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