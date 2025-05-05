Індія привела у готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном

ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.

Авіація Індії перебуває у стані бойової готовності через конфлікт з Пакистаном.

Нью-Делі розглядає можливі заходи у відповідь, повідомляє Indian Express.

Видання пише, що командувач індійськими військово-повітряними силами Амар Пріт Сінгх провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої він поінформував голову уряду про загальну готовність ВПС у контексті можливої відповіді на напад на туристів у Кашмірі.

Під час зустрічі Сінгх і прем'єр-міністр обговорили ситуацію з безпекою і варіанти дій, наявні на столі, кажуть джерела видання.

Крім того, прем'єр Індії зустрівся із командувачем індійських ВМС адміралом Дінешем Тріпатхі, де вони обговорювали ситуацію в північній частині Аравійського моря.

Журналісти додають, що ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.

Ми також повідомляли, що глава Міноборони Індії не поїде до москви на 9 травня.