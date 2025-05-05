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Індія привела у готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном

05 травня 2025, 18:24
Індія привела у готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном
Фото: з вільного доступу
ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.

Авіація Індії перебуває у стані бойової готовності через конфлікт з Пакистаном. 

Нью-Делі розглядає можливі заходи у відповідь, повідомляє Indian Express.

Видання пише, що командувач індійськими військово-повітряними силами Амар Пріт Сінгх провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої він поінформував голову уряду про загальну готовність ВПС у контексті можливої відповіді на напад на туристів у Кашмірі.

Під час зустрічі Сінгх і прем'єр-міністр обговорили ситуацію з безпекою і варіанти дій, наявні на столі, кажуть джерела видання. 

Крім того, прем'єр Індії зустрівся із командувачем індійських ВМС адміралом Дінешем Тріпатхі, де вони обговорювали ситуацію в північній частині Аравійського моря.

Журналісти додають, що ВМС готові діяти за будь-яким варіантом, щойно буде віддано відповідні розпорядження.

Ми також повідомляли, що глава Міноборони Індії не поїде до москви на 9 травня.

 

ІндіяПакистанвійна

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