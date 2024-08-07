Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм

Індія проводить великі навчання з використанням новітньої зброї та безпілотників.

Індійська армія розпочала проведення масштабних військових маневрів у Східному Ладакху біля кордону з Китаєм.

Про це пише The Economic Times.

За даними Міністерства оборони Індії, наведеними агентством, у навчаннях беруть участь танкові, артилерійські та піхотні військові частини ударного армійського корпусу Північного командування індійських збройних сил. Мета маневрів – впровадження у війська нових концепцій ведення бойових дій в умовах високогірної місцевості з використанням найсучасніших озброєнь.

"Індія вже має близько 50 тис. військових у Східному Ладакху, а підрозділи розміщені на передовій, щоб протистояти розгортанню китайських сил, як це було у 2020 році", – пише видання.