Індія розширює експортні обмеження на бензин та дизельне паливо

Зокрема, таке рішення може перешкодити деяким нафтопереробникам країни купувати російське паливо для реекспорту.

Індія продовжила обмеження на експорт дизельного палива і бензину, оскільки Нью-Делі намагається забезпечити доступність нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше уряд Індії запровадив обмеження на експорт бензину та газойлю до кінця фінансового року.

В останньому повідомленні уряду, опублікованому пізно ввечері в суботу, 1 квітня, не уточнюється, як довго ці обмеження залишатимуться чинними після продовження.

Згідно з обмеженнями, нафтопереробні компанії країни зобов'язалися продавати 50% річного обсягу експорту бензину і 30% експорту дизельного палива на внутрішньому ринку.

Продовження терміну дії обмежень може перешкодити деяким нафтопереробникам Індії, переважно недержавним компаніям, купувати російське паливо для реекспорту в інші країни, в тому числі європейським імпортерам, які припинили закупівлю нафтопродуктів у росії через її вторгнення в Україну.

Минулого року Індія запровадила обмеження після того, як недержавні нафтопереробні компанії Reliance Industries і Nayara Energy, ключові індійські покупці російського пального зі знижками, почали отримувати значні прибутки, активно нарощуючи експорт палива замість того, щоб збільшувати його продаж на внутрішньому ринку.

Це змусило державні нафтопереробні заводи Індії заповнити порожнечу і задовольнити попит на внутрішньому ринку, продаючи паливо за нижчими, обмеженими урядом цінами.

Індія відіграє все важливішу роль на світових нафтових ринках, купуючи більше дешевої російської нафти та переробляючи її на паливо для Європи і США. При цьому країна не зіштовхнулася зі значною громадською реакцією, оскільки досягає подвійної мети Заходу — зменшити енергетичні доходи москви і водночас запобігти "шоку" від перебоїв з постачанням нафти.

Раніше повідомлялось, що російські санкції збільшують загрозу катастрофи через розлив нафти.