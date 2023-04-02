російські санкції збільшують загрозу катастрофи через розлив нафти — FT

Витіснення торгівлі російської нафти в тінь спричинило побоювання страховиків та політиків щодо непередбачуваних наслідків розливу нафти.

Тіньовий флот російських нафтових танкерів курсує без покриття відповідальності перед третіми особами від Міжнародної групи страховиків (IG), що посилює ризики пов’язані з розливом нафти.

Про це пише The Financial Times.

Витіснення торгівлі російської нафти в тінь спричинило побоювання страховиків та політиків щодо непередбачуваних наслідків розливу нафти.

В енергетичному секторі занепокоєні тим, що дрібні, менш досвідчені трейдери тепер перевозять нафту на довші відстані на старих суднах з невідомим рівнем страхування.

Виконавчий директор норвезької компанії "Gard" Рольф Торе Роппестад підрахував, що з моменту вторгнення росії в Україну ще "кілька тисяч" суден торгують по всьому світу, не маючи страхового покриття від IG, до якої входять переважно європейські та американські страховики.

За словами Роппестада, серед цих суден значна частина так званого тіньового флоту – застарілих нафтових танкерів, які були зібрані росією в обхід західних санкцій і часто застраховані на місцевому рівні.

Багато суден, які не користуються послугами IG, покладаються на інших страховиків "каско" в росії і на Близькому Сході. Іран і Венесуела вже давно використовують власні тіньові флотилії з декількох сотень суден для обходу санкцій. Іран має власного страховика каско, Kish, створеного після того, як західні страховики відійшли від нього.

Найчастіше танкери з російською нафтою, які прямують до Індії та Китаю, проходять через протоки між Данією і Швецією в гирлі Балтійського моря.

Раніше повідомлялось, що G7 відклала перегляд стелі цін на російську нафту.