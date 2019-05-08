Індія скасовує особливий конституційний статус Кашміру

Індійський уряд оголосив про скасування особливого статусу підконтрольної Індії частині спірного регіону Джамму і Кашмір, направивши туди тисячі військових і зупинивши телефонний та інтернет-зв'язок у регіоні.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах оголосив про скасування статті 370 конституції на тлі масових протестів опозиції, повідомляє "Громадське".

"Устрій Джамму і Кашміру має бути реорганізовано", - зазначив міністр, виступаючи 5 серпня в парламенті щодо ситуації у цьому регіоні.

Постанову, в якій міститься відповідна пропозиція, підписав президент Рам Натх Ковінд. Скасування статті 370, згідно з документом, "вступить у силу негайно" і "змінить конституцію".

Індія і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, проте кожна зі сторін контролю лише частини регіону. З часів здобуття незалежності від Британії у 1947 році країни тричі вели війну та мали низку конфліктів, причиною більшості з яких був Кашмір. Як Індія, так і Пакистан мають ядерну зброю.

Рішення індійської влади скасувати особливий статус Кашміру широко розкритикували юристи, називаючи його атакою на конституцію.

Стаття 370 конституції Індії гарантує значну автономію регіону, де більшість складають мусульмани. Вона дозволяє штату Джамму і Кашмір мати власну конституцію, прапор і права на ухвалення рішень з усіх питань, окрім оборони, зв’язку і закордонних справ. Стаття також забороняє індійцям з-поза меж штату оселятися на постійно, купувати землю, обіймати посади в місцевому уряді і мати стипендії на освіту в Кашмірі.

Критики індійського уряду розглядають цю ініціативу як прагнення розбавити переважно мусульманське населення штату індуїстськими переселенцями.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші, який вирушив на паломництво до Мекки, заявив, що Пакистан посилить дипломатичні зусилля для того, щоб запобігти скасуванню особливого статусу Кашміру.