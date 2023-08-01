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Індія скорочує імпорт нафти з росії

01 серпня 2023, 19:27
Індія скорочує імпорт нафти з росії
Імпорт нафти з росії в Індію падає вже другий місяць поспіль і має знизитись ще більше, адже рф почне скорочувати експорт в серпні.

Про це пише Bloomberg

Керівник відділу аналізу нафти Kpler Віктора Катону розказала, що добові обсяги імпорту впали до 2,09 млн барелів минулого місяця, порівняно з 2,11 млн барелів на день в червні.

Вхідні поставки з Саудівської Аравії також знизились, в той час як імпорт з Іраку зріс до п'ятимісячного максимуму, свідчать попередні дані Kpler.

Але російський імпорт може відновитись з жовтня, а його обсяги потенційно зрости до 2,2 млн барелів на день, адже починається сезонне зростання попиту.

"росія пообіцяла скоротити експорт нафти на 500 тис барелів на добу в серпні, в той час як Саудівська Аравія продовжила скорочення поставок, оскільки важковаговики ОПЕК+ намагаються підтримати ціни на нафту. Однак, це може стати проблемою для індійських нафтопереробників, які остерігаються порушити цінову межу, встановлену на російські поставки", - пише Bloomberg.

Цього місяця імпорт російської нафти в Індію може впасти до 1,6 мільйона барелів на день і це стане найнижчим показником з січня.

РосіяІндіянафта

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