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ПОЛІТИКА

Індія уклала масштабну оборонну угоду з Францією

29 квітня 2025, 09:39
Індія уклала масштабну оборонну угоду з Францією
Фото: з вільного доступу
Нові французькі винищувачі посилять позиції індійського флоту.

Індія підписала угоду про купівлю 26 винищувачів морських винищувачів Rafale у Франції. Угода зміцнить військово-морську присутність країни та її можливості з ведення спостереження в Індійському океані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість угоди становить 7,4 млрд доларів. Вона включає чотири навчальні літаки з двомісною кабіною, а також технічне обслуговування 36 винищувачів Rafale, придбаних Індією для ВПС ще 2016 року. Решта 22 винищувачі розраховані на одного пілота.

Літаки базуватимуться на побудованому в Індії авіаносці ВМС - INS Vikrant. Але наразі на озброєнні країни перебуває застарілий флот винищувачів МіГ-29К виробництва рф, розміщених на авіаносці INC Vikramaditya - другому авіаносці Індії.

Як повідомляється, нові французькі винищувачі посилять позиції індійського флоту в той момент, коли Індія прагне стати противагою Китаю в регіоні Індійського океану, де проходять найважливіші торгові маршрути.

Bloomberg уточнює, що угода з постачання винищувачів стала ключовою темою переговорів між країнами відтоді, як у 2023 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був із візитом у Франції.

Нагадаємо, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.

ФранціяІндіяоборонаугодаRafale

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