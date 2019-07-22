Індія успішно запустила міжпланетну станцію на Місяць

Ракета-носій стартувала з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці

Індія 22 липня успішно запустила на Місяць міжпланетну станцію Chandrayaan 2.

Космічний апарат складається з трьох частин: супутника, посадкової платформи та місяцеходу, інформує AP.

Запуск планувати здійснити ще 15 липня, однак його скасували за годину до старту через технічні проблеми.

Chandrayaan-2 долетить до Місяця через більш ніж п'ять тижнів, а посадка на маловивченій стороні супутника Землі відбудеться 6-7 вересня.

У разі успішної місії Індія стане четвертою країною у світі після СРСР, США і Китаю, яка здійснила м’яку посадку свого космічного апарату на поверхню Місяця.

Нагадаємо, що американська аерокосмічна агенція NASA уклала угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. Першою корабель з вантажем запустить компанія Orbit Beyond у вересні 2020 року.