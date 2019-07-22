Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Індія успішно запустила міжпланетну станцію на Місяць

Ракета-носій стартувала з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці
Індія 22 липня успішно запустила на Місяць міжпланетну станцію Chandrayaan 2.
Індія успішно запустила міжпланетну станцію на Місяць Фото: thenewsroom.co.in

Космічний апарат складається з трьох частин: супутника, посадкової платформи та місяцеходу, інформує AP.

Запуск планувати здійснити ще 15 липня, однак його скасували за годину до старту через технічні проблеми.

Chandrayaan-2 долетить до Місяця через більш ніж п'ять тижнів, а посадка на маловивченій стороні супутника Землі відбудеться 6-7 вересня.

У разі успішної місії Індія стане четвертою країною у світі після СРСР, США і Китаю, яка здійснила м’яку посадку свого космічного апарату на поверхню Місяця.

Нагадаємо, що американська аерокосмічна агенція NASA уклала угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. Першою корабель з вантажем запустить компанія Orbit Beyond у вересні 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2019 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.