Індія успішно запустила міжпланетну станцію на Місяць
Космічний апарат складається з трьох частин: супутника, посадкової платформи та місяцеходу, інформує AP.
Запуск планувати здійснити ще 15 липня, однак його скасували за годину до старту через технічні проблеми.
Chandrayaan-2 долетить до Місяця через більш ніж п'ять тижнів, а посадка на маловивченій стороні супутника Землі відбудеться 6-7 вересня.
У разі успішної місії Індія стане четвертою країною у світі після СРСР, США і Китаю, яка здійснила м’яку посадку свого космічного апарату на поверхню Місяця.
Нагадаємо, що американська аерокосмічна агенція NASA уклала угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. Першою корабель з вантажем запустить компанія Orbit Beyond у вересні 2020 року.
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