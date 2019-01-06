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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA поновить польоти на Місяць у 2020 році

"NASA тут просто клієнт. Участь NASA - виконувати роль пасажира на задньому сидінні"
Американська аерокосмічна агенція NASA уклала угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями. Першою корабель з вантажем запустить компанія Orbit Beyond у вересні 2020 року.
NASA поновить польоти на Місяць у 2020 році Фото: Intuitive Machines

NASA планує відправити на супутник Землі серію невеликих роботизованих спускових апаратів з вантажем, зокрема з обладнанням та пристроями для експериментів, повідомляє The New York Times.

31 травня агенція оприлюднила перші замовлення для доставок на поверхню Місяця: їх отримали компанії Astrobotic Technology з Піттсбурга, Intuitive Machines з Г’юстона та Orbit Beyond з Едісона, штат Нью-Йорк.

Представники NASA повідомили, що розроблять, збудують та керуватимуть апаратами самі перелічені компанії, що дозволить виконати роботу у коротший термін за меншу ціну.

"NASA тут просто клієнт. Участь NASA - виконувати роль пасажира на задньому сидінні", - зазначив Кріс Калберт, керівник програми.

Першим у вересні 2020 року має відправитись апарат компанії Orbit Beyond, який доставить 4 вантажі на Mare Imbrium ("Море Дощів") — лавове плато, яке є одним з найбільших місячних кратерів.

Влітку 2021 року має полетіти корабель Astrobotic, яка отримала 79,5 мільйона доларів і має доставити 14 вантажів у кратер Lacus Mortis ("Озеро смерті")

Intuitive Machines отримала 77 мільйонів доларів на розробку апарату і доставку п’яти вантажів до Oceanus Procellarum ("Моря штормів").

Нагадаємо, NASA планує у 2024 році відправити на Місяць місію космонавтів, серед яких уперше в історії буде жінка.

В листопаді 2018 року NASA оприлюднило перелік з 9 компаній США, з якими агентство співпрацюватиме над відправкою спускових апаратів. Одна з компаній - Firefly Aerospace має українське коріння. Вона створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.

 
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01 06 2019 18:28
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