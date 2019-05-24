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Перша жінка висадиться на Місяць у 2024 році, - NASA

Старт місії запланований на 2020 рік, тоді до супутника вирушить безпілотний зонд "Артеміда-1"
Американське аерокосмічне агентство (NASA) планує у 2024 році відправити на Місяць місію космонавтів, серед яких уперше в історії буде жінка.
Перша жінка висадиться на Місяць у 2024 році, - NASA Фото: Itc

Програма під назвою "Артеміда" стане для NASA першою місією на Місяць за останні кілька десятків років, повідомляє DW

Старт місії запланований на 2020 рік, тоді до супутника вирушить безпілотний зонд "Артеміда-1", а в 2022 році пілотована капсула вирушить на орбіту Місяця. Висадка астронавтів на поверхню має відбутися у 2024-му.

Окрім цього, США здійснять п’ять запусків, щоб доправити будівельну техніку для місячної міні-станції під назвою Gateway.

Нагадаємо, у березні NASA скасувало перший вихід у космос виключно жіночого екіпажа через відсутність необхідного скафандра.

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24 05 2019 22:42
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