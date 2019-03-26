Історичний вихід у космос жіночого екіпажу не відбудеться через нестачу скафандрів
Замість Енн Маклейн полетить астронавт Нік Хейг, повідомило агентство за 4 дні до планового виходу жіночого екіпажу.
22 березня після виходу в космос Енн Макклейн - однієї з двох астронавток, які повинні були вперше в історії вийти в космос жіночим екіпажем, виявилося, що обом жінкам краще підходить нагрудна частина скафандра середнього розміру. Однак на станції такий скафандр тільки один, підготувати другий інженери не зможуть.
Другий астронавт місії - Христина Кох.
Нік Хейг разом з Макклейн успішно 22 березня завершив вихід у космос з борту Міжнародної космічної станції для модернізації її енергетичного обладнання. 29 березня Хейг і Кох продовжать роботу зі встановлення літій-іонних акумуляторів для сонячних батарей станції.
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