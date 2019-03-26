Історичний вихід у космос жіночого екіпажу не відбудеться через нестачу скафандрів

Обом жінкам підходить скафандр середнього розміру, а такий на МСК тільки один

Американське аерокосмічне агентство (NASA) скасувало перший в історії вихід у космос винятково жіночого екіпажу через відсутність необхідного скафандра.

Замість Енн Маклейн полетить астронавт Нік Хейг, повідомило агентство за 4 дні до планового виходу жіночого екіпажу.

22 березня після виходу в космос Енн Макклейн - однієї з двох астронавток, які повинні були вперше в історії вийти в космос жіночим екіпажем, виявилося, що обом жінкам краще підходить нагрудна частина скафандра середнього розміру. Однак на станції такий скафандр тільки один, підготувати другий інженери не зможуть.

Другий астронавт місії - Христина Кох.

Нік Хейг разом з Макклейн успішно 22 березня завершив вихід у космос з борту Міжнародної космічної станції для модернізації її енергетичного обладнання. 29 березня Хейг і Кох продовжать роботу зі встановлення літій-іонних акумуляторів для сонячних батарей станції.