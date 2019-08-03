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Вперше в історії вихід у відкритий космос здійснить виключно жіночий екіпаж

Експедиція запланована на 29 березня, астронавтки пробудуть у космосі близько 7 годин
NASA відправить з Міжнародної космічної станції у відкритий космос виключно жіночий екіпаж. Це станеться вперше в історії.
Вперше в історії вихід у відкритий космос здійснить виключно жіночий екіпаж Фото: facebook.com

Представниця NASA Стефані Ширхолц розповіла, що у 59-й експедиції візьмуть участі астронавтки Енн Маклейн і Крістіна Кох. Із Землі з ними працюватиме диспетчер польоту Канадського космічного агентства Крістен Фаччол, повідомляє "Громадське".

Саме Фаччол першою оголосила про виключно жіночу місію у відкритому космосі.

Експедиція запланована на 29 березня, астронавтки пробудуть у космосі близько 7 годин.

Маклейн зараз перебуває на МКС, а Кох відправиться на станцію 14 березня.

За інформацією NASA, астронавти виходять у відкритий космос через низку причин: для тестування обладнання, проведення наукових експериментів, ремонту станції тощо.

Нагадаємо, що МЗС Франції оштрафували на 450 тисяч євро за недостатню кількість жінок у відомстві.

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08 03 2019 20:18
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