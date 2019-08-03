Вперше в історії вихід у відкритий космос здійснить виключно жіночий екіпаж
Представниця NASA Стефані Ширхолц розповіла, що у 59-й експедиції візьмуть участі астронавтки Енн Маклейн і Крістіна Кох. Із Землі з ними працюватиме диспетчер польоту Канадського космічного агентства Крістен Фаччол, повідомляє "Громадське".
Саме Фаччол першою оголосила про виключно жіночу місію у відкритому космосі.
Експедиція запланована на 29 березня, астронавтки пробудуть у космосі близько 7 годин.
Маклейн зараз перебуває на МКС, а Кох відправиться на станцію 14 березня.
За інформацією NASA, астронавти виходять у відкритий космос через низку причин: для тестування обладнання, проведення наукових експериментів, ремонту станції тощо.
Нагадаємо, що МЗС Франції оштрафували на 450 тисяч євро за недостатню кількість жінок у відомстві.
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