МЗС Франції оштрафували на €450 тисяч за недостатню кількість жінок у відомстві

"Збалансоване представництво для управлінців вищого рівня та керівників відділів на державній службі"

Уряд Франції оштрафував Міністерство закордонних справ країни через недотримання гендерних квот у 2017 році.

Згідно із законом від 2012 року, в органах державної влади має бути "збалансоване представництво для управлінців вищого рівня та керівників відділів на державній службі", повідомляє "Громадське".

У МЗС Франції квота для жінок становить 40%, проте в 2017 році у відомстві на управлінських посадах працювали лише 29%. Через це відомство оштрафували на 450 тисяч євро.

Проте в 2018 році відомство змогло домогтися відповідності квоті - наразі в МЗС на управлінських посадах працюють 39% жінок.

Раніше в Світовому банку заявили, що гендерної рівності повністю досягли всього 6 країн зі 187.

У 2018 році Україна посіла 65-е місце серед 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності.

Нагадаємо, що 61% українців підтримують гендерні квоти, щоб збільшити кількість жінок у Верховній Раді.