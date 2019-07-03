МЗС Франції оштрафували на €450 тисяч за недостатню кількість жінок у відомстві
Згідно із законом від 2012 року, в органах державної влади має бути "збалансоване представництво для управлінців вищого рівня та керівників відділів на державній службі", повідомляє "Громадське".
У МЗС Франції квота для жінок становить 40%, проте в 2017 році у відомстві на управлінських посадах працювали лише 29%. Через це відомство оштрафували на 450 тисяч євро.
Проте в 2018 році відомство змогло домогтися відповідності квоті - наразі в МЗС на управлінських посадах працюють 39% жінок.
Раніше в Світовому банку заявили, що гендерної рівності повністю досягли всього 6 країн зі 187.
У 2018 році Україна посіла 65-е місце серед 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності.
Нагадаємо, що 61% українців підтримують гендерні квоти, щоб збільшити кількість жінок у Верховній Раді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО