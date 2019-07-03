61% українців підтримують гендерні квоти, щоб збільшити кількість жінок у Раді
Про це йдеться в останньому соціологічному опитуванні Info Sapiens, повідомляє "Українська правда".
Автори дослідження зазначають, що жінки більше підтримують гендерні квоти, ніж чоловіки – 67% проти 52%.
Найвища підтримка гендерних квот спостерігається на Заході та Півночі.
Респонденти 16-19 років менше підтримують гендерні квоти, ніж інші вікові групи. Серед них найбільший відсоток відповідей "важко сказати". Водночас суттєвих відмінностей за освітою не виявлено.
Опитування було проведено 1-14 лютого 2019 року. Під час нього опитали 1000 осіб, віком від 16 років.
Автори зазначають, що вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське і сільське населення та розмір населеного пункту. З дослідження вилучена АР Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на контрольованих Україною територіях.
Статистичне відхилення не перевищує 3,2%.
Нагадаємо, що в світі гендерної рівності повністю досягли всього 6 країн зі 187.
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