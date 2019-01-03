Гендерної рівності повністю досягли всього 6 країн зі 187, - дослідження Світового банку
Експерти оцінювали права жінок і чоловіків за останні десять років у 187 країнах світу. Серед 35 критеріїв оцінки були, зокрема, показники у сфері трудового, майнового і сімейного права, дослідження Світового банку.
Лише шість країн набрали по 100 балів: Бельгія, Данія, Латвія, Люксембург, Франція і Швеція.
Середній показник гендерної рівності, за даними банку, становить 74,71 бала, а тому можна зробити висновок, що на сьогодні гендерна рівність у світі забезпечена майже на три чверті.
"Більшість країн світу протягом останнього десятиліття рухалися до досягнення гендерної рівності. Десять років тому середній бал у світі становив 70,06. З того часу 131 країна внесла 274 зміни до законодавства щодо гендерної рівності. Це викликало збільшення середньої глобальної оцінки на 4,65 пункту – до 74,71 на сьогодні", – йдеться в дослідженні.
За висновками аналітиків, Україна отримала 78,75 бала через різницю в зарплатні чоловіків і жінок, пенсійні виплати та умови, пов’язані з народженням дітей.
Замикають список Афганістан, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Судан, Іран.
Автори дослідження зазначають, що, попри деякі поліпшення, розрив між регіоном Близького Сходу й Північної Африки та рештою світу збільшився.
Нагадаємо, що представники праворадикальних угрупувань прийшли на відкриту зустріч з Урядовою уповноваженою з гендерної політики Катериною Левченко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"