Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном

Пакистан наразі не прокоментував ситуацію.

Індія відкрила два шлюзи дамби Багліхар, що призвело до підняття рівня води та розливу річки Ченаб на пакистанській території.

Відбулося вчора попри досягнуті домовленості щодо припинення обстрілів між двома країнами, пише газета Times of India.

Шлюзи відкрили в проміжу з 8:30 - 16:30 за місцевим часом.

Політики з Індії пояснюютб це необхідністю знизити рівень води після інтенсивних опадів, які пройшли в регіоні напередодні 9 травня.

Проте Індія не надала Пакистану офіційного повідомлення про відкриття шлюзів, але, запевнила, що рішення було технічно обґрунтованим і не мало політичного підґрунтя.

Пакистан поки не прокоментував ситуацію.

Водний режим між двома країнами регулюється Договором про води Інду, укладеним у 1960 році за посередництва Світового банку.

Він закріплює право Індії на використання вод трьох східних річок: Сатледж, Біас і Раві, а Пакистан має контроль над західними - Інду, Джелумом і Ченабом.

Але в 2023 році Індія оголосила про намір переглянути свою участь у цьому договорі, звинувативши Пакистан у зловживаннях і з тих часів між двома країнами у сфері розподілу водних ресурсів залишаються напруженими.