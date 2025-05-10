Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню
Індія та Пакистан домовились про припинення вогню.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва США я радий оголосити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що проявили здоровий глузд і високий рівень розумності. Дякую за увагу до цього важливого питання!", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю!", — написав Мохаммад Ісхак Дар.
За словами Трампа, країни досягнули домовленості після «довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів».
"Протягом останніх 48 годин ми з Венсом спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану, включаючи премʼєр-міністрів Нарендру Моді та Шехбаза Шаріфа, міністра закордонних справ Субрахманьяма Джайшанкара, начальника штабу армії Асіма Муніра та радників з національної безпеки Аджіта Довала та Асіма Маліка", — заявив держсекретар США Марко Рубіо.
Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані. А вже цієї ночі Пакистан у відповідь розпочав операція "Буньян уль Марсус" проти Індії.