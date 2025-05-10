Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню

Ще зранку повідомлялося, що Пакистан почав широкомасштабну військову операцію проти Індії.

Індія та Пакистан домовились про припинення вогню.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва США я радий оголосити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що проявили здоровий глузд і високий рівень розумності. Дякую за увагу до цього важливого питання!", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю!", — написав Мохаммад Ісхак Дар.

За словами Трампа, країни досягнули домовленості після «довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів».

"Протягом останніх 48 годин ми з Венсом спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану, включаючи премʼєр-міністрів Нарендру Моді та Шехбаза Шаріфа, міністра закордонних справ Субрахманьяма Джайшанкара, начальника штабу армії Асіма Муніра та радників з національної безпеки Аджіта Довала та Асіма Маліка", — заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані. А вже цієї ночі Пакистан у відповідь розпочав операція "Буньян уль Марсус" проти Індії.