Індія відмовилася підтримати нові санкції ЄС проти росії

Там наголосили, що ставлять енергетичну безпеку громадян на перше місце.

Представник МЗС Радхір Джаісвал заявив, що Індія не підтримує новий пакет односторонніх європейських санкцій проти росії. В рамках цих заходів під економічні обмеження потрапив нафтопереробний завод в індійському штаті Гуджарат, у якого російські власники.

"Уряд Індії вважає забезпечення енергетичної безпеки обов'язком найвищої важливості, що відповідає базовим потребам її громадян, — написав Джаісвал на своїй сторінці у соцмережі X. — Індія не підписується під односторонніми санкційними заходами".

Нагадаємо, 18 липня Євросоюз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії — "один із найсильніших".