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ПОЛІТИКА

Індія відмовилася підтримати нові санкції ЄС проти росії

19 липня 2025, 13:27
Індія відмовилася підтримати нові санкції ЄС проти росії
Фото: з вільного доступу
Там наголосили, що ставлять енергетичну безпеку громадян на перше місце.

Представник МЗС Радхір Джаісвал заявив, що Індія не підтримує новий пакет односторонніх європейських санкцій проти росії. В рамках цих заходів під економічні обмеження потрапив нафтопереробний завод в індійському штаті Гуджарат, у якого російські власники. 

"Уряд Індії вважає забезпечення енергетичної безпеки обов'язком найвищої важливості, що відповідає базовим потребам її громадян, — написав Джаісвал на своїй сторінці у соцмережі X. — Індія не підписується під односторонніми санкційними заходами". 

Нагадаємо, 18 липня Євросоюз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії — "один із найсильніших".

ІндіяЄвросоюзсанкціі проти росії

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