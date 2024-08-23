Індія виступає за досягнення миру в Україні – Моді

Прем'єр-міністр Індії додав, що Нью-Делі тримається подалі від війни, але це не означає, що Індія байдужий спостерігач.

Індія виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, але при цьому повинні поважатися суверенітет і територіальна цілісність Української держави.

Про це сказав сьогодні, 23 липня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня – наша сторона була миром.... Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру", - заявив Моді.

Він додав, що хоче сказати вам і всьому світу, що це наше переконання і наше зобов'язання, і ми говоримо про це дуже голосно й чітко – що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це має для нас першорядне значення.

За словами прем'єра, Індія готова зробити свій "активний внесок" у мирне врегулювання.

"Я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності, і тому я хотів би, щоб усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру. Індія буде готова зробити свій активний внесок у досягнення цієї мети", – сказав голова уряду Індії.

Моді розказав, що ще два роки тому прямо заявив російському диктатору Володимиру путіну, "що це не ера війни".

"І минулого місяця, коли я знову відвідував кремль, щоб зустрітися з путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб вирішити проблеми – це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", – підсумував він.

Моді пообіцяв закрити гуманітарні потреби України і "бути на два кроки попереду" при вирішенні таких потреб.