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Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю

23 серпня 2024, 15:27
Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю
https://president.gov.ua/
Зеленський сподівається на приєднання Індії до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. 

"На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", – заявив український президент.

Він додав, що підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", – сказав президент.

Крім того, Зеленський висловив сподівання на приєднання Індії до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру, який відбувся у Швейцарії і він має намір обговорити під час візиту Моді до Києва подальшу співпрацю в рамках Саміту.

ЩОдо документів, то мова йде про:

▫️Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Індії щодо гуманітарної грантової допомоги для розвитку громад.

▫️Угода про співпрацю в сільському господарстві та харчовій промисловості між Кабінетом міністрів України та урядом Індії.

▫️Програма культурного співробітництва на 2024-2028 роки.

▫️Меморандум між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Індії прибув до Києва.

 

ІндіяспівпрацяУкраїна

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