Індія заборонила імпорт товарів із Пакистану

Індія заборонила імпорт усіх товарів з Пакистану. Заборона стосується прямого та непрямого імпорту або транзиту всіх товарів, що походять з Пакистану або експортуються звідти.

"Обмеження запроваджене в інтересах національної безпеки та громадської політики", — йдеться в заяві. Будь-яке виключення з заборони можливе лише з попереднього дозволу індійського уряду.

Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між обома державами після теракту 22 квітня у контрольованому Індією Кашмірі, де загинули понад два десятки осіб, переважно туристи. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді звинуватив Пакистан у причетності до нападу. Ісламабад відкинув звинувачення та пригрозив відповіддю у разі військових дій із боку Індії.

Після нападу Індія призупинила дію Індуського водного договору 1960 року, анулювала візи для пакистанців, вислала дипломатів і обмежила доступ до свого повітряного простору.

У відповідь Пакистан оголосив про припинення торгівлі, закриття повітряного простору та висилку індійських дипломатів. Ісламабад також попередив, що втручання у водопостачання вважатиме актом війни.

За даними міністерства торгівлі Індії, у період із квітня 2024 року по січень 2025 року імпорт із Пакистану становив лише 420 тисяч доларів, тоді як за аналогічний період роком раніше — 2,86 мільйона. Експорт з Індії до Пакистану скоротився з 1,1 мільярда до 447,7 мільйона доларів.