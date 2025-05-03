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Індія заборонила імпорт товарів із Пакистану

03 травня 2025, 15:13
Індія заборонила імпорт товарів із Пакистану
Фото: з вільного доступу
Торгівля між Індією та Пакистаном уже була мінімальною до нової заборони, а тепер вона, найімовірніше, повністю припиниться
Індія заборонила імпорт усіх товарів з Пакистану. Заборона стосується прямого та непрямого імпорту або транзиту всіх товарів, що походять з Пакистану або експортуються звідти.
 
Про це повідомив Генеральний директорат зовнішньої торгівлі Індії, пише Bloomberg.
 
"Обмеження запроваджене в інтересах національної безпеки та громадської політики", — йдеться в заяві. Будь-яке виключення з заборони можливе лише з попереднього дозволу індійського уряду.
 
Рішення ухвалили на тлі загострення відносин між обома державами після теракту 22 квітня у контрольованому Індією Кашмірі, де загинули понад два десятки осіб, переважно туристи. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді звинуватив Пакистан у причетності до нападу. Ісламабад відкинув звинувачення та пригрозив відповіддю у разі військових дій із боку Індії.
 
Після нападу Індія призупинила дію Індуського водного договору 1960 року, анулювала візи для пакистанців, вислала дипломатів і обмежила доступ до свого повітряного простору.
 
У відповідь Пакистан оголосив про припинення торгівлі, закриття повітряного простору та висилку індійських дипломатів. Ісламабад також попередив, що втручання у водопостачання вважатиме актом війни.
 
За даними міністерства торгівлі Індії, у період із квітня 2024 року по січень 2025 року імпорт із Пакистану становив лише 420 тисяч доларів, тоді як за аналогічний період роком раніше — 2,86 мільйона. Експорт з Індії до Пакистану скоротився з 1,1 мільярда до 447,7 мільйона доларів.

 

імпортПакистанІндія

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