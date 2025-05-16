Індія загрожує перекрити воду Пакистану через загострення конфлікту

Пакистан вже відчуває вплив індійських дій — рівень води на ключових точках у Пакистані різко впав.

Індія розглядає можливість обмежити або перекрити подачу води з річкової системи Інду, від якої критично залежить Пакистан.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Цей крок є відповіддю на напад у місті Пахалгам наприкінці квітня, внаслідок якого загинули 25 громадян Індії та один непалець. Індія звинуватила Пакистан у причетності до терористичної атаки, яку Ісламабад заперечує.

Індія вже призупинила участь у Договорі про води Інду — угоді, що з 1960 року регулює розподіл водних ресурсів між двома країнами. Прем’єр-міністр Нарендра Моді наказав пришвидшити реалізацію проєктів на ключових річках Ченаб, Джелам і Інд, які за договором перебувають під контролем Пакистану. Зокрема, планується розширення каналу Ранбір, що дозволить Індії збільшити обсяг забору води в кілька разів.

Близько 80% пакистанських сільськогосподарських угідь залежать від вод Інду, а також від річок цієї системи працюють більшість гідроелектростанцій країни. Пакистан вже відчуває вплив індійських дій — рівень води на ключових точках у Пакистані різко впав.

Індія заявляє, що залишить договір у підвішеному стані доти, доки Пакистан не припинить підтримку тероризму. У відповідь Пакистан назвав такі дії Індії "актом війни" і вважає припинення дії договору незаконним.

Конфлікт між країнами загострився після теракту в Пахалгамі 22 квітня. У відповідь на нього обидві держави запровадили взаємні обмеження на кордоні, скасували візи і розпочали військові операції.

Нагадаємо, 10 травня Індія та Пакистан домовились про тимчасове припинення вогню, але водні суперечки залишаються однією з головних причин напруги між країнами.