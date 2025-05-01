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Індія закрила повітряний простір для літаків з Пакистану

01 травня 2025, 08:29
Індія закрила повітряний простір для літаків з Пакистану
Фото: mil.ru
Обмеження буде діяти з 30 квітня до 23 травня 2025 року.

Уряд Індії оголосив про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.

Про це інформує IndiaTV.

Рішення було прийнято через ескалацію між Індією і Пакистаном після після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір. 

Згідно з повідомленням для льотчиків (NOTAM), обмеження буде діяти з 30 квітня до 23 травня 2025 року. 

Протягом якого жодному пакистанському літаку не буде дозволено входити в повітряний простір Індії. 

Пакистан в свою чергу оголосив про тимчасову безпольотну зону (NOTAM) над Ісламабадом і Лахором до 2 травня через ймовірний авіаудар з боку Індії. 

Згідно з новими обмеженнями, цивільним і військовим літакам заборонено літати над цими містами: таке часто роблять напередодні ризикованих військових дій чи заходів у відповідь. 

Цього тижня міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив про дані розвідки, які свідчать, що Індія готує напад у найближчі 24-36 годин.

28 квітня ми повідомляли, що Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії.

 

ПакистанІндія

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