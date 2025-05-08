Індія закрила ще низку аеропортів поруч із кордоном Пакистану

Ще більше 20 летовищ припинили роботу в Індії.

Від сьогодні і до суботи через військові удари Індії поблизу кордону з Пакистаном у північних і північно-західних індійських регіонах щонайменше 21 аеропорт буде повністю закритий.

Про це повідомляє видання Hindu.

"Згідно з повідомленням для пілотів, виданим авіакомпаніям урядом Індії, аеропорти на півночі країни залишатимуться закритими до 5:29 суботи, 10 травня", - зазначили журналісти.

Зупинка роботи стосується аеропортів на контрольованій Індією території штату Джамму і Кашмір, а ще сусідніх із ними штатів Лех, Пенджаб, Хімачал-Прадеш, Раджастан та Гуджарат.

Їх закриття призвело до великої кількості скасованих рейсів індійськими авіакомпаніями, які здійснюють внутрішні перевезення.

Міжнародні рейси також постраждали від загострення військової напруженості між Індією та Пакистаном, оскільки тепер авіакомпанії вимушені збільшувати маршрути польоту через заборону Нью-Делі використовувати повітряний простір Пакистану для входу в Індію.

Вчора ми також писали, що Пакистан міг уперше збити індійський винищувач Rafale.

Нагадаємо, раніше Індія атакувала Пакистан ракетами. У Делі пояснили такі дії операцією зі знищення терористичної інфраструктури на пакистанській території. Війська Пакистану також відповіли Індії ракетними ударами.