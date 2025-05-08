Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія закрила ще низку аеропортів поруч із кордоном Пакистану

08 травня 2025, 10:33
Індія закрила ще низку аеропортів поруч із кордоном Пакистану
Фото:Facebook
Ще більше 20 летовищ припинили роботу в Індії.

Від сьогодні і до суботи через військові удари Індії поблизу кордону з Пакистаном у північних і північно-західних індійських регіонах щонайменше 21 аеропорт буде повністю закритий. 

Про це повідомляє видання Hindu.

"Згідно з повідомленням для пілотів, виданим авіакомпаніям урядом Індії, аеропорти на півночі країни залишатимуться закритими до 5:29 суботи, 10 травня", - зазначили журналісти. 

Зупинка роботи стосується аеропортів на контрольованій Індією території штату Джамму і Кашмір, а ще сусідніх із ними штатів Лех, Пенджаб, Хімачал-Прадеш, Раджастан та Гуджарат.

Їх закриття призвело до великої кількості скасованих рейсів індійськими авіакомпаніями, які здійснюють внутрішні перевезення.

Міжнародні рейси також постраждали від загострення військової напруженості між Індією та Пакистаном, оскільки тепер авіакомпанії вимушені збільшувати маршрути польоту через заборону Нью-Делі використовувати повітряний простір Пакистану для входу в Індію.

Вчора ми також писали, що Пакистан міг уперше збити індійський винищувач Rafale

Нагадаємо, раніше Індія атакувала Пакистан ракетами. У Делі пояснили такі дії операцією зі знищення терористичної інфраструктури на пакистанській території. Війська Пакистану також відповіли Індії ракетними ударами.

 
війнаПакистанІндія

Останні матеріали

Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється