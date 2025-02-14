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Індія збільшить імпорт нафти і СПГ зі США, щоб уникнути мит

14 лютого 2025, 19:57
Індія збільшить імпорт нафти і СПГ зі США, щоб уникнути мит
Збільшення обсягів закупівлі енергоносіїв може допомогти зменшити дисбаланс імпорту.

Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді погодився почати торгові переговори під час візиту до США. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Я думаю, що ми придбали приблизно на $15 мільярдів енергоносіїв у США. Існує ймовірність, що ця цифра зросте до $25 мільярдів", - заявив держсекретар МЗС Індії Вікрам Місрі.

За його словами, цілком ймовірно, що збільшення закупівлі американських енергоносіїв сприятиме зменшенню торгового дефіциту між Індією і США.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, Індія найбільший покупець американської сирої нафти в 2021 році, купуючи тоді близько 406 000 барелів за добу, що складало   14,5% від загального експорту США.

Однак за перші 11 місяців того року на частку США припадало менше 5% загального імпорту Індії, адже переробники уникали традиційних постачальників, і віддавали перевагу російській нафті зі знижкою.

А вже на початку цього року США ввели жорсткіші санкції проти торгівлі російськими енергоносіями, Індія - третій за величиною споживач нафти у світі - працює над відновленням порушених ланцюжків поставок, намагаючись продовжити надходження до країни сирої нафти зі знижкою.

В той же час, США являються другими за величиною торговим партнером Індії після Китаю із загальним товарообігом у $82,5 мільярда у період з квітня по листопад 2024 року, але експорт Індії до США становив за цей час $52,9 мільярдав проти імпорту зі США на суму $29,6 мільярда - цей розрив може наразити країну на застосування мит з боку адміністрації Трампа.

Вчора, 13 лютого, стало відомо, що після санкцій США найбільший нафтопереробний завод Туреччини обмежує закупівлі нафти з рф.

СШАІндіянафтасанкції

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