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Після санкцій США найбільший нафтопереробний завод Туреччини обмежує закупівлі нафти з рф

13 лютого 2025, 20:31
Після санкцій США найбільший нафтопереробний завод Туреччини обмежує закупівлі нафти з рф
З 27 лютого компанія припинить приймати нафту, яка не відповідає встановленій країнами "Великої сімки" стелі цін на нафту
Найбільший нафтопереробний завод Туреччини Tupras обмежує закупівлі російської нафти і пального, щоб уникнути порушення санкцій США.
 
Про це передає Bloomberg.
 
З 27 лютого компанія припинить приймати партії нафти, які не відповідають встановленій країнами "Великої сімки" стелі цін на нафту.
 
Коли у січні США ввели широкомасштабні санкції проти російського експорту нафти, Tupras припинила закупівлю барелів понад ліміт після цієї дати, але, як і раніше, прийматиме їх постачання до 27 лютого.
 
Рішення дотримуватися цінової межі означає, що Tupras виконуватиме побажання західних держав, які давно намагаються обмежити доступ росії до нафтодоларів. кремль раніше заявляв, що не матиме справ із суб'єктами, які дотримуються ліміту. 
 
Зупинка закупівель нафти європейськими компаніями змусила росію перенаправити експорт нафти на інших клієнтів. Це збільшило залежність москви від таких країн як Туреччина, а також від ключових клієнтів в Індії та Китаї. На Анкару припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів. За перші 11 місяців минулого року вона імпортувала з росії близько 29,1 млн. тонн.
 
Видання зазначило, що з 27 лютого всі постачання російської нафти до Tupras понад встановлені цінові межі — 60 доларів за сиру нафту, 100 доларів за преміальне паливо і 45 доларів за паливо зі знижкою — будуть припинені.
 
За даними відстеження суден, торік тільки Tupras перевіз близько 180 000 барелів флагманського російського сорту Urals — приблизно 5,5% усієї програми експорту сирої нафти морем із росії.
 
За даними Vortexa Ltd., минулого року на три термінали Tupras у Туреччині постачалося близько 90 000 барелів нафтопродуктів на день, переважно дизельного палива.

 

СШАТуреччинавійна в Україніросія окупанти

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