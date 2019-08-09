Індія знайшла місячний апарат "Вікрам", який втратив зв'язок із Землею

"Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля "Вікрам" на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі"

Індійський центр управління польотами втратив зв'язок з місячним модулем, що висадився на супутник Землі 7 вересня.

"Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля "Вікрам" на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі", - написав в Twitter глава Індійської організації космічних досліджень Кайласавадіву Сіван.

Згідно з виданням India Today, зв'язок з модулем "Вікрам" припинився вранці в суботу. Мабуть, апарат здійснив "жорстку посадку" на Місяць у рамках "Чандраян-2".

Нагадаємо, що "Чандраян-2" стартувала 22 липня 2019 року з метою дослідження ґрунту Місяця в районі Південного полюса.