CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІндійський центр управління польотами втратив зв'язок з місячним модулем, що висадився на супутник Землі 7 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індія знайшла місячний апарат "Вікрам", який втратив зв'язок із Землею
"Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля "Вікрам" на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі"
Фото:Укрінформ
"Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля "Вікрам" на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі", - написав в Twitter глава Індійської організації космічних досліджень Кайласавадіву Сіван.
Згідно з виданням India Today, зв'язок з модулем "Вікрам" припинився вранці в суботу. Мабуть, апарат здійснив "жорстку посадку" на Місяць у рамках "Чандраян-2".
Нагадаємо, що "Чандраян-2" стартувала 22 липня 2019 року з метою дослідження ґрунту Місяця в районі Південного полюса.
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08 09 2019 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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