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Індія зупинила постачання російської нафти з танкерів, які під санкціями – Bloomberg

22 березня 2024, 15:13
Індія зупинила постачання російської нафти з танкерів, які під санкціями – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Нафтопереробники ретельно перевіряють судновласників, щоб уникнути наслідків санкцій США.

Цього тижня Совкомфлот заявив, що штрафні санкції чинять тиск на операції, передає агенція Bloomberg.

Так, всі індійські нафтопереробники відмовляються приймати російську сиру нафту, яка перевозиться танкерами підсанкційного Совкомфлоту. 

Джерела на умовах анонімності повідомили, що приватні і державні нафтопереробники, серед яких і найбільша компанія - Indian Oil Corp, припинили приймати вантажі, якщо їх перевозять на танкерах Совкомфлоту.

Індійські компанії ретельно перевіряють право власності на кожне судно, аби переконатися, що воно не пов’язане з російською компанією чи іншими підсанкційними групами.

Крім того, індійські компанії Indian Oil, Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Nayara Energy Ltd не одразу відповіли на електронні листи агенції з проханням прокоментувати ситуацію.

Індія була основним покупцем російської нафти з початку повномасштабної війни в Україні, але посилення санкцій з боку США призвело до зменшення обсягів торгівлі між країнами й до пошуків індійськими нафтопереробниками нафти з інших регіонів, наприклад із США, пише Bloomberg.

Днями ми писали, що один із головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з рф.

 

РосіяІндіянафтаСовкомфлот

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