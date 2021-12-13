НОВИНИМіс Всесвіт-2021 стала індійська модель Гарнааз Санду.
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Індійська модель стала Міс Всесвіт-2021
Повідомляється, що конкурс проходив у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю. Змагання проводилося серед 80 учасниць з усього світу. Друге та третє місце посіли Надія Ферейра з Парагваю та Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки
Фото: instagram
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що конкурс проходив у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю. Змагання проводилося серед 80 учасниць з усього світу. Друге та третє місце посіли Надія Ферейра з Парагваю та Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки.
ЗМІ відзначає, що цьогорічний конкурс став другим за часів пандемії. Зазначається, що оскільки кордони Ізраїлю відкриті для вакцинованих туристів, це мало дозволити тисячам людей відвідати захід, однак цим планам завадив новий штам коронавірусу Омікрон. Через нові обмеження для в’їзду, запроваджені за два тижні до змагання, на захід не потрапили багато іноземців. Також одна з учасниць, Міс Франція, через позитивний тест на коронавірус не змогла взяти участь у конкурсі.
ЗМІ відзначає, що цьогорічне шоу позначилося політичними заявами. Зокрема, уряд ПАР закликав модель Мсване знятися з конкурсу через "апартеїд" Ізраїлю проти палестинців.
Як повідомлялося, нагороду Міс Україна Всесвіт 2021 отримала Анна Неплях.
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13 12 2021 10:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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