CУСПІЛЬСТВО ФОТОНа конкурсі "Міс світу плюс сайз", який відбувся в ОАЕ, перемогу здобула киянка Вікторія Щєлко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 09 2021 16:55
Українка перемогла на конкурсі "Міс світу плюс сайз"
У 2017 році я намагалася посісти перше місце, але тоді мене перемогла учасниця з Філіппін, але зараз, у 2021 році, я все-таки привезла корону - перше місце в Україну. Тому чекаємо конкурс в Україні наступного року
Фото: Ukrinform
Тож наступного року конкурс "Міс світу Плюс сайз" буде проходити в Україні, повідомила переможниця на пресконференції в Укрінформі.
"У 2017 році я намагалася посісти перше місце, але тоді мене перемогла учасниця з Філіппін, але зараз, у 2021 році, я все-таки привезла корону - перше місце в Україну. Тому чекаємо конкурс в Україні наступного року", - сказала Щєлко.
Загалом у конкурсі взяла участь 51 представниця з різних країн. До учасниць не висувалося жодних обмежень щодо віку та форм.
За словами Вікторії, головною метою її участі у конкурсі була не просто перемога, а прагнення презентувати державу, представити українську жінку у світі.
"Накриклад, для презентації національного костюму я привезла шматочок української землі і колоски. Тому що хотілося показати шматочок України", - каже Щєлко.
Крім того, на конкурсі вона виконала українську народну пісню.
Киянка розповіла, що її підготовка до конкурсу тривала чотири місяці.
Водночас вона закликала державу надати підтримку у підготовці конкурсу "Міс світу Плюс сайз", який відбудеться в Україні наступного року.
"З одного боку, я дуже щаслива, а з іншого - у мене є велике хвилювання. Я неодноразово зверталася до органів держави з листами та проханнями підтримати мою поїздку. На жаль, так відбулося, що жодна державна установа не підтримала піготовку учасниці... 51 країна брала участь (у конкурсі- ред.), і більшість з них приїхали з підтримкою держави", - сказала Щєлко.
Вікторія Щєлко - відома модель, керівниця проєкту "Міс Україна Plus Size", володарка численних титулів на міжнародних конкурсах краси. Вона першою представляла Україну на Miss World Plus Size, де посіла призове місце.
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