У переможниці конкурсу "Місіс Шрі-Ланка" забрали корону відразу на сцені
Переможницею спершу оголосили Пушпіку Де Сільва, на її голові закріпили призову корону. Однак через декілька хвилин переможниця 2019 року Кароліна Журі вирішила зробити оголошення, повідомляє "Громадське".
За її словами, Де Сільва не може отримати звання Місіс Шрі-Ланка, оскільки вона розлучена. Тому корону передати треба учасниці, яка посіла друге місце.
Кароліна Журі спершу без успіху намагалася зняти корону з Де Сільви. Врешті-решт корону зняли та передали новій переможниці, а Де Сільва пішла зі сцени.
Організатори конкурсу вибачилися перед Де Сільва та повернули їй титул і корону. Переможниця розповіла, що вона не розлучена, але зараз не проживає зі своїм чоловіком.
За словами Де Сільва, вона отримали травму голову через інцидент на сцені, а також пообіцяла звернутися до суду через образливий спосіб поводження з нею.
"На Шрі-Ланці багато одиноких мам, які страждають, як і я. Ця корона присвячена одиноким матерям, яким доводиться самим виховувати дітей", - заявила Де Сільва після інциденту.
Наразі поліція розпочала розслідування ситуації на конкурсу і вже допитала Кароліну Журі та організатора "Місіс Шрі-Ланка".
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