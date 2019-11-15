Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2019" відмовили у візі до США

У посольстві сказали, що її документи подавали раніше

Володарці титулу "Міс Україна Всесвіт-2019" Анастасії Суботі відмовили у візі до США, де 8 грудня дівчина має представляти країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

Анастасія мала прийти в американське посольство 12 листопада, але через збій у комп'ютерній системі їй запропонували прийти через два дні. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook директорка конкурсу "Міс Всесвіт" в Україні Анна Філімонова, дівчина надала посольству всі документи, в тому числі і листи-підтвердження від оргкомітетів американського і українського конкурсів, а також довідку з банку про наявність коштів, передає LB.ua.

"Співробітник посольства США, який спілкувався з нею, запитав про мету отримання візи. Анастасія, яка вільно володіє англійською мовою, докладно відповіла на його питання і передала офіційні документи. Переглянувши їх, він сказав, що такі документи подавали вже. Вона попросила пошукати офіційну інформацію в інтернеті. Подивившись у комп'ютер, він без будь-яких коментарів видав документ про відмову", - розповіла Анна Філімонова.

Вона додала, що всі попередні 13 українок-учасниць конкурсу "Міс Всесвіт" були добре підготовлені, з гідною репутацією, у різні роки отримували титули першої, другої і третьої віцеміс Всесвіт.

"Вони ніколи не мали проблем з порушенням дисципліни, а тим більше законів, у тому числі і на території США", - зазначила Філімонова.

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