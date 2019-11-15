Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2019" відмовили у візі до США
Анастасія мала прийти в американське посольство 12 листопада, але через збій у комп'ютерній системі їй запропонували прийти через два дні. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook директорка конкурсу "Міс Всесвіт" в Україні Анна Філімонова, дівчина надала посольству всі документи, в тому числі і листи-підтвердження від оргкомітетів американського і українського конкурсів, а також довідку з банку про наявність коштів, передає LB.ua.
"Співробітник посольства США, який спілкувався з нею, запитав про мету отримання візи. Анастасія, яка вільно володіє англійською мовою, докладно відповіла на його питання і передала офіційні документи. Переглянувши їх, він сказав, що такі документи подавали вже. Вона попросила пошукати офіційну інформацію в інтернеті. Подивившись у комп'ютер, він без будь-яких коментарів видав документ про відмову", - розповіла Анна Філімонова.
Вона додала, що всі попередні 13 українок-учасниць конкурсу "Міс Всесвіт" були добре підготовлені, з гідною репутацією, у різні роки отримували титули першої, другої і третьої віцеміс Всесвіт.
"Вони ніколи не мали проблем з порушенням дисципліни, а тим більше законів, у тому числі і на території США", - зазначила Філімонова.
Нагадаємо, що Студія Sony вирішила висунути Ді Капріо за роль у стрічці "Одного разу в Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно. Вона висунула Бреда Пітта за роль другого плану в цій же картині.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків