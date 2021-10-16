CУСПІЛЬСТВО ФОТОНагороду Міс Україна Всесвіт 2021 отримала Анна Неплях.
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16 10 2021 14:38
Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг
Урочистий захід відбувся у київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За перемогу змагалися 15 учасниць
Фото: facebook
Про це повідомляють організатори конкурсу у Фейсбук, передає Укрінформ.
Урочистий захід відбувся у київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За перемогу змагалися 15 учасниць.
Зазначається, що переможниця представить Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт-2021, який відбудеться в Ізраїлі у грудні цього року.
Фото: facebook
Також повідомляється, що Неплях отримала звання "Міс глядацьких симпатій" та "Miss Schwarzkopf Professional"
Раніше повідомлялось, що Анна Неплях брала участь у шоу Холостяк-10. Але на останніх етапах вона залишила проєкт.
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