Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг

Урочистий захід відбувся у київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За перемогу змагалися 15 учасниць

Про це повідомляють організатори конкурсу у Фейсбук, передає Укрінформ.

Урочистий захід відбувся у київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За перемогу змагалися 15 учасниць.

Зазначається, що переможниця представить Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт-2021, який відбудеться в Ізраїлі у грудні цього року.



Фото: facebook

Також повідомляється, що Неплях отримала звання "Міс глядацьких симпатій" та "Miss Schwarzkopf Professional"

Раніше повідомлялось, що Анна Неплях брала участь у шоу Холостяк-10. Але на останніх етапах вона залишила проєкт.