Українка-переможниця "Міс Японія" відмовилася від титулу на тлі скандалу через роман з одруженим чоловіком

Подробиці особистого життя етнічної українки Кароліни Шийно опублікували в японських медіа.

Етнічна українка, манекенниця Кароліна Шиїно, яка цього року стала "Міс Японія", відмовилася від свого титулу на тлі скандалу про її зв'язок із одруженим чоловіком.



Про це пише Japan Times із посиланням на заяву організаторів конкурсу.

Вони повідомили, дівчина добровільно відмовилася від перемоги, також вона "глибоко замислилася щодо власної відповідальності у нещодавньому скандалі". Тепер титул залишиться вакантним до наступного року.

Це перший випадок в історії конкурсу, коли переможниця відмовилася від свого звання.

Як зазначає Japan Times, раніше Шиїно опинилася в центрі скандалу через інформацію про її можливий роман із одруженим чоловіком, що з'явилася в японських ЗМІ. На це організатори конкурсу відповіли, що провели розслідування та з'ясували, що чоловік під час знайомства з Кароліною стверджував, що він неодружений. За його словами, Кароліна була не в курсі, що він має дружину.

Сама Кароліна ніколи не приховувала стосунків з чоловіком, однак каже, що не знала про його сімейний статус. Із власних слів Шиїно, вона обірвала всі зв’язки, коли дізналася, що бойфренд одружений.

Проте модельна агенція, на яку працює дівчина, стверджує, що манекенниця продовжила бачитися з обранцем, навіть після того, як дізналася, що той має дружину.