Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Польщі закликав ЄС створити спільну систему протиповітряної оборони

07 травня 2024, 17:21
Прем'єр-міністр Польщі закликав ЄС створити спільну систему протиповітряної оборони
Фото: Shutterstock
Він також закликав блок зміцнити зовнішній кордон.

Європейський Союз має мобілізувати щонайменше 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Bloomberg.

Виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Туск заявив, що довгі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішення.

"Багато грошей, які добре і розумно витрачені на безпеку Європи, надовго утримають війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - заявив Туск на економічній конференції в Катовіце.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої збройні сили, підтримавши заклик Туска до створення протиповітряної оборони.

Туск попередив, що регіону необхідно витратити найближчі роки на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників. Він також закликав блок зміцнити зовнішній кордон.

"Європейські кордони необхідно захищати, тому що вони стали межами між континентом світу та агресорами, які готують нам війну, у тому числі й гібридними методами", - заявив Туск.

Прем'єр Польщі наполегливо закликає до збільшення видатків на оборону, оскільки війна росії проти України триває вже третій рік. Варшава вже заявила, що хоче приєднатися до європейської ініціативи "Небесний щит" , до якої наразі входить 21 країна.

Дональд ТускПольщаНАТОЄвросоюзросія загроза

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється