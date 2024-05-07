WSJ: путін зосереджений на війні в Україні і на альянсах, які йому потрібні для забезпечення перемоги

Жодна з країн не є ближчою до росії, ніж Китай.

владімір путін склав присягу і вступив на посаду президента росії на черговий шестирічний термін після того, як відсунув на другий план або усунув суперників, і тепер він зосереджений на війні в Україні та на союзах, які йому потрібні для перемоги. Після лютого 2022 року путін встановив тісні відносини з цілою низкою країн, які поділяють його насторожене ставлення до США і Заходу. Іран постачає безпілотники й ракети. Північна Корея надсилає боєприпаси та іншу зброю. В Африці зусилля путіна, спрямовані на те, щоб постати захисником традиційних релігійних цінностей, здобули йому прихильників у низці країн, які раніше орієнтувалися на Захід.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Однак жодна з цих країн не є ближчою до росії, ніж Китай. Є ознаки того, що найближчими місяцями й роками їхні інтереси будуть тісніше збігатися після того, як голова КНР Сі Цзіньпін раніше заявив, що їхні відносини "без кордонів". путін "явно цінує відносини з Китаєм понад усе, а китайці, схоже, схиляються до росії зараз більше, ніж будь-коли раніше", вважає старший радник з питань росії та Європи вашингтонського Інституту миру США Дональд Дженсен.

У своїй інавгураційній промові путін повернувся до звичної теми створення того, що він назвав багатополярним світовим порядком, який може кинути виклик впливу Заходу. Після інавгурації путін також планує провести переговори з лідерами Куби, Лаосу і Гвінеї-Бісау, що ще раз свідчить про його прагнення до поглиблення відносин росії з іншими країнами.

"путін може дозволити собі приділяти майже всю свою увагу війні й цим зовнішнім альянсам, тому що внутрішня опозиція вже майже не стоїть на заваді. Зростаюча хвиля репресій змусила замовкнути майже всіх його критиків", — зазначає газета The Wall Street Journal.

Політологи очікують, що внутрішні проблеми путіна будуть зосереджені виключно на закріпленні його все більш централізованої влади. путін "витрачатиме більшу частину свого часу на роздуми про війну, і це охоплює роздуми про зовнішні відносини, тому що росія не в тому економічному становищі, щоб самотужки взяти на себе весь Захід", вважає Брайан Тейлор, професор політології.