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Планують "викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя": путін та Сі підписали спільну заяву – Reuters

17 травня 2024, 12:15
Планують
москова і Пекін підписали спільну заяву про "нову еру", яка передбачає спільні погляди на все, зокрема війну проти України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін і російський президент путін під час візиту останнього у Пекін підписали спільну заяву про "нову еру" партнерства між країнами.

Про це пише Reuters.

У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.

Китайсько-російські відносини сьогодні зароблені важкою працею, і обом сторонам необхідно берегти і розвивати їх. Китай готовий спільно добиватися розвитку та відродження наших країн, а також працювати разом, щоб підтримувати… справедливість у світі”, ‒ сказав Сі путіну.

Сі Цзіньпін сказав путіну, що вони мають шанс “викликати зміни, яких світ не бачив за сторіччя”, і багато аналітиків розглядають це як спробу кинути виклик глобальному порядку, очолюваному США.

Владімір ПутінСі Цзіньпінвійна в Україніросія-агресор

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