Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін звинуватив НАТО в бомбардуванні китайського посольства 25 років тому – Politico

07 травня 2024, 17:42
Сі Цзіньпін звинуватив НАТО в бомбардуванні китайського посольства 25 років тому – Politico
У Китаї досі побутує думка, що ця атака не була помилкою.

Китайський лідер Сі Цзіньпін продовжує використовувати "антиамериканські наративи" під час європейського турне. Перед візитом до Сербії, він звинуватив НАТО в бомбардуванні китайського посольства в Белграді 25 років тому.

"Двадцять п'ять років тому НАТО грубо бомбардувало посольство Китаю в Югославії, в результаті чого загинули троє китайських журналістів. Про це ми ніколи не повинні забувати. Китайський народ дорожить миром, але ми ніколи не допустимо повторення такої трагічної історії. Китайсько-сербська дружба, викувана кров'ю наших співвітчизників, залишиться у спільній пам'яті китайського і сербського народів", – написав Сі в листі, опублікованому сербським виданням "Політика" 7 травня.

Про це повідомляє Politico. 

Тоді офіційні представники НАТО заявили, що посольство було помилково атаковане під час військових дій проти сил Слободана Мілошевича. У Китаї бомбардування посольства викликало широке обурення, спричинивши рідкісні протести та напруження між Вашингтоном і Пекіном. Китайські офіційні особи і значна частина громадськості досі не вірять, що інцидент був випадковістю.

Сербія стане другою зупинкою в поїздці Сі до Європи. Він провів два дні у Франції, а останнім пунктом призначення у Європі стане Угорщина.

Президент Сербії Александар Вучич прийматиме Сі 7 та 8 травня. Китай шукає можливості для зміцнення зв'язків з Балканським регіоном протягом десятиліття в рамках своєї ініціативи "Один пояс, один шлях". Китай зараз є найбільшим іноземним інвестором у Сербії.

Раніше повідомлялось, що Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні.

НАТОСі Цзіньпін

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється