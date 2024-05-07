Сі Цзіньпін звинуватив НАТО в бомбардуванні китайського посольства 25 років тому – Politico

У Китаї досі побутує думка, що ця атака не була помилкою.

Китайський лідер Сі Цзіньпін продовжує використовувати "антиамериканські наративи" під час європейського турне. Перед візитом до Сербії, він звинуватив НАТО в бомбардуванні китайського посольства в Белграді 25 років тому.

"Двадцять п'ять років тому НАТО грубо бомбардувало посольство Китаю в Югославії, в результаті чого загинули троє китайських журналістів. Про це ми ніколи не повинні забувати. Китайський народ дорожить миром, але ми ніколи не допустимо повторення такої трагічної історії. Китайсько-сербська дружба, викувана кров'ю наших співвітчизників, залишиться у спільній пам'яті китайського і сербського народів", – написав Сі в листі, опублікованому сербським виданням "Політика" 7 травня.

Про це повідомляє Politico.

Тоді офіційні представники НАТО заявили, що посольство було помилково атаковане під час військових дій проти сил Слободана Мілошевича. У Китаї бомбардування посольства викликало широке обурення, спричинивши рідкісні протести та напруження між Вашингтоном і Пекіном. Китайські офіційні особи і значна частина громадськості досі не вірять, що інцидент був випадковістю.

Сербія стане другою зупинкою в поїздці Сі до Європи. Він провів два дні у Франції, а останнім пунктом призначення у Європі стане Угорщина.

Президент Сербії Александар Вучич прийматиме Сі 7 та 8 травня. Китай шукає можливості для зміцнення зв'язків з Балканським регіоном протягом десятиліття в рамках своєї ініціативи "Один пояс, один шлях". Китай зараз є найбільшим іноземним інвестором у Сербії.

Раніше повідомлялось, що Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні.