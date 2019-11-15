Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стали відомі імена акторів, висунутих на "Оскар"

У 2018 році премію "Оскар" як кращий актор отримав Рамі Малек за роль Фредді Меркьюрі в "Богемської рапсодії"
Студія Sony вирішила висунути Ді Капріо за роль у стрічці "Одного разу в Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно. Вона висунула Бреда Пітта за роль другого плану в цій же картині.
Стали відомі імена акторів, висунутих на "Оскар" Фото: з вільних джерел

Претендентами на американську кінопремію "Оскар" у номінації краща чоловіча роль стали Леонардо Ді Капріо, Метью Різ, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс, повідомляє "Громадське".

Видання зазначає, що студія Sony вирішила висунути Ді Капріо за роль у стрічці "Одного разу в Голлівуді" режисера Квентіна Тарантіно. Вона висунула Бреда Пітта за роль другого плану в цій же картині.

Крім цього студія запропонувала в претенденти на "Оскар" Меттью Різа за головну роль у фільмі "Прекрасний день по сусідству". Кандидатом на премію за роль другого плану став Томас Хенкс.

Стрімінговий сервіс Netflix також висунув своїх кандидатів. У головній номінації - Джонатан Прайс за роль римського папи Франциска в фільмі "Два тата", в номінації за роль другого плану - Ентоні Хопкінс, який зіграв папу Бенедикта.

У 2018 році премію "Оскар" як кращий актор отримав Рамі Малек за роль Фредді Меркьюрі в "Богемської рапсодії".

Нагадаємо, що Queen виступить на церемонії "Оскар-2019".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2019 09:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.