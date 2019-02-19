Queen виступить на церемонії "Оскар-2019"

Британський рок-гурт Queen виступить на церемонії кінопремії "Оскар-2019" в Лос-Анджелесі 24 лютого.

Про участь гурту в церемонії повідомила американська Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка присуджує премії.

У публікації в Twitter Академія привітала Queen та співака Адама Ламберта, які вийдуть на сцену церемонії 24 лютого.

"Це справді відбувається чи це лише фантазія?", - зазначила Академія.

Нагадаємо, Американська кіноакадемія планувала вручити нагороди "Оскар" за найкращі операторську роботу, монтаж, короткометражний фільм і грим під час реклами, однак відмовилася від такої ідеї після шквалу критики.

Додамо, у вівторок, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар". Церемонія вручення цього року відбудеться в ніч на 24 лютого.