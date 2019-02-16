Організатори "Оскара" відмовилися від планів вручити чотири нагороди під час реклами

Ініціатива була пов’язана з бажанням скоротити час телевізійної трансляції до трьох годин

Американська кіноакадемія планувала вручити нагороди "Оскар" за найкращі операторську роботу, монтаж, короткометражний фільм і грим під час реклами, однак відмовилася від такої ідеї після шквалу критики.

Низка кінематографістів та акторів, зокрема Роберт де Ніро, Меріл Стріп, Джордж Клуні, Мартін Скорсезе, Спайк Лі заявили, що академія хоче принизити найважливіші для кіно професії, повідомляє Variety.

Після цього в кіноакадемії заявили, що в телетрансляцію увійде вручення нагород у всіх 24 номінаціях "в традиційному форматі".

Ініціатива вручати нагороди під час реклами була пов’язана з бажанням скоротити час телевізійної трансляції до трьох годин. Про плани скоротити трансляцію повідомляли ще в серпні, однак тоді не оголошували конкретні номінації, яких не побачать телеглядачі.

Раніше кіноакадемія через критику відмовилася від планів ввести у 2019 році нову номінацію "популярний фільм".

Додамо, у вівторок, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар". Церемонія вручення цього року відбудеться в ніч на 24 лютого.