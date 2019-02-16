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Організатори "Оскара" відмовилися від планів вручити чотири нагороди під час реклами

Ініціатива була пов’язана з бажанням скоротити час телевізійної трансляції до трьох годин
Американська кіноакадемія планувала вручити нагороди "Оскар" за найкращі операторську роботу, монтаж, короткометражний фільм і грим під час реклами, однак відмовилася від такої ідеї після шквалу критики.
Організатори "Оскара" відмовилися від планів вручити чотири нагороди під час реклами Фото: hollywoodreporter.com.

Низка кінематографістів та акторів, зокрема Роберт де Ніро, Меріл Стріп, Джордж Клуні, Мартін Скорсезе, Спайк Лі заявили, що академія хоче принизити найважливіші для кіно професії, повідомляє Variety.

Після цього в кіноакадемії заявили, що в телетрансляцію увійде вручення нагород у всіх 24 номінаціях "в традиційному форматі".

Ініціатива вручати нагороди під час реклами була пов’язана з бажанням скоротити час телевізійної трансляції до трьох годин. Про плани скоротити трансляцію повідомляли ще в серпні, однак тоді не оголошували конкретні номінації, яких не побачать телеглядачі.

Раніше кіноакадемія через критику відмовилася від планів ввести у 2019 році нову номінацію "популярний фільм".

Додамо, у вівторок, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар". Церемонія вручення цього року відбудеться в ніч на 24 лютого.

 
 
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16 02 2019 13:36
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