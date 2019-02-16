Організатори "Оскара" відмовилися від планів вручити чотири нагороди під час реклами
Низка кінематографістів та акторів, зокрема Роберт де Ніро, Меріл Стріп, Джордж Клуні, Мартін Скорсезе, Спайк Лі заявили, що академія хоче принизити найважливіші для кіно професії, повідомляє Variety.
Після цього в кіноакадемії заявили, що в телетрансляцію увійде вручення нагород у всіх 24 номінаціях "в традиційному форматі".
Ініціатива вручати нагороди під час реклами була пов’язана з бажанням скоротити час телевізійної трансляції до трьох годин. Про плани скоротити трансляцію повідомляли ще в серпні, однак тоді не оголошували конкретні номінації, яких не побачать телеглядачі.
Раніше кіноакадемія через критику відмовилася від планів ввести у 2019 році нову номінацію "популярний фільм".
Додамо, у вівторок, 22 січня, Американська кіноакадемія презентувала список номінантів на головну премію у сфері кіно "Оскар". Церемонія вручення цього року відбудеться в ніч на 24 лютого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"