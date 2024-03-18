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путін здобуває гучну перемогу, але що далі для росії? – CNN

18 березня 2024, 10:14
путін здобуває гучну перемогу, але що далі для росії? – CNN
Фото: ria.ru
Виборчі дільниці по всій рф вже закриті, але результат ніколи не викликав сумнівів: президент росії Володимир путін забезпечив собі п'ятий термін на посаді завдяки сумнівному всенародному плебісциту.

Про це йдеться в матеріалі міжнародної телерадіокомпанії CNN.

президентські вибори в рф ніколи не були пов'язані з демократичною процедурою. 

Проте перемога в першому турі дасть путіну нову печатку легітимності та, ймовірно, надішле чіткий сигнал: війна з Україною користується повною підтримкою росіян. 

Серед тих, хто стежить за росією, увага зосереджена на кількох великих питаннях. Для початку, якщо голосування на цих виборах дійсно є "референдумом" з приводу розв'язаної росією війни проти України, то чи дає це обрання путіну свободу дій? 

"У цьому питанні у путіна, схоже, є простір для маневру. російський президент демонструє впевненість у розвитку подій на полі бою. А в умовах, коли Захід зволікає з наданням допомоги Україні - особливо в Конгресі США, де, як і раніше, затримується ухвалення найважливішого пакета допомоги Києву, - результати виборів дають йому більше риторичних аргументів", - йдеться в статті. 

Разом з тим, поступове просування росії на сході України призвело до жахливих втрат в армії рф і передбачається, що путіну і його генералам доведеться почати новий раунд мобілізації, щоб "годувати війська в м'ясорубці". 

Спостерігачі вважають, що незабаром путін буде просто змушений зробити потенційно непопулярний крок - ще один великий призов.

Друге питання на порядку денному в кремлі - продовження репресій проти внутрішньої опозиції, того, що від неї залишилося.

"Війна завжди непередбачувана. І якими б не були зусилля путіна повернути ситуацію на свою користь, довгострокові проблеми росії - демографічний спад, ціна війни і санкцій, а також притаманна крихкість єдиноначальності - навряд чи зникнуть до того, як путін буде балотуватися на шостий термін", - пишуть журналісти CNN.

Президентські вибори в рф відбувалися з 15 до 17 березня. 

Окрім звичайного голосування на виборчих дільницях, росіяни могли проголосувати через портал електронних держпослуг, що російськими опозиціонерами майже одноголосно вважають одним з основних інструментів для фальсифікації підсумкових результатів.

Крім того, голосування проводили й на окупованих територіях України - в Криму і на тих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролює армія рф.

За даними Центральної виборчої комісії рф, після опрацювання 98,7% протоколів путін набирає 87,8%.

 

перемогаПутін

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