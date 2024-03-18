The New York Times описав п'ять висновків з організованої перемоги путіна в росії

Очікується, що президент Володимир путін використає масштаб своєї перемоги для виправдання подальшої агресії в Україні.

В росії пройшли президентські вибори, на яких путін отримав перемогу з показником у понад 87% голосів, але багато росіян не знають, що буде далі, пише американська газета The New York Times.

71-річний диктатор тепер буде президентом принаймні до 2030 року, вступаючи на п’ятий термін у країні, чия конституція нібито обмежує президентів двома. Вибори були покликані створити публічний мандат на війну і відновити імідж путіна як втілення стабільності. Видання наводить п’ять висновків, які можна зробити із перемоги путіна.

1. Хоча перемога була передбачуваною, цифри путіна перевершили очікування.

Очікувалось, що цього разу кремль прив’яже результат до приблизно 80%, але путін отримав навіть більший відсоток, ближче до 90 відсотків, хоча підрахунок ще не був остаточним.

Президентські вибори в рф довгий час були засобом легітимності всієї системи, але така велика перевага путіна ризикує підірвати це. Це може викликати запитання у дедалі більш авторитарному кремлі про те, навіщо росії така ілюзія.

2. кремль не повністю досяг того образу національної єдності, якого прагнув.

путін прагне створити імідж політичної стабільності і контролю.

Проте цього разу було три події, пов’язані з опозиційною політикою, які зіпсували цей образ: перший був у січні, коли тисячі росіян по всій країні вишикувалися в чергу, щоб підписати петиції, необхідні для включення до виборчого бюлетеня Бориса Надєждіна, який виступав проти війни в Україні.

В лютому у в’язниці раптово помер Олексій Навальний - головний політичний опонент путіна. І знову ж тисячі росіян з'явилися на його похоронах у москві, у знак протесту проти путіна.

І останнє - масова явка до виборчих дільниць опівдні на третій день виборів на знак мовчазного протесту проти путіна і війни.

3. путін претендуватиме на народний мандат для ведення війни в Україні.

Кампанія чинного президента і саме голосування були підготовлені війною. путін описав явку на виборах, яка склала понад 74 відсотки з понад 112 мільйонів зареєстрованих виборців, як через те, що ми змушені у прямому сенсі цього слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян , наших людей.

4. Війна й надалі залишатиметься організуючим принципом для кремля.

В щорічному зверненні до нації, яке стало і основною промовою передвиборчої кампанії, путін пообіцяв, що росія може досягати своїх військових цілей, навіть інвестуючи в економіку та інфраструктуру.

Він сказав, що ветерани війни повинні сформувати ядро "нової еліти", яка буде керувати країною, оскільки їхня служба довела їхню відданість інтересам рф. Такка пропозиція прискорить тенденцію висловлювання державними службовцями потужного патріотизму, особливо враховуючи, що путін намагається замінити своїх старших союзників молодшим поколінням.

5. росіяни неспокійні щодо майбутнього.

Період після будь-яких президентських виборів – це період, коли кремль зазвичай проводить непопулярну політику.

Після 2018 року путін підвищив пенсійний вік. росіяни розмірковують про те, чи не за горами нова військова мобілізація чи посилення внутрішніх репресій.