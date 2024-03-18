Реакції світу на "вибори" в кремлі (оновлюється)

"Вибори" президента в росії важко назвати законними, вільними і чесними, адже голосування проходило в умовах найжорстокіших репресій, а це унеможливило вільний вибір.

В МЗС Польщі зранку заявили, що всупереч міжнародному праву, "вибори" було організовано і на тимчасово окупованих територіях України, а також в молдовському Придністров'ї і належних Грузії регіонах Цхінвал/Південна Осетія та Абхазія.

"Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними і чесними", – заявили в міністерстві.

Глава МЗС Литви сказав, що так звані вибори президента росії - це трагічний фарс.

"Із беззаконня не може виникнути закон, а з примусу, пригноблення та фальсифікації - не може виникнути поважна в міжнародному просторі легітимність. Тому ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, тому що вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс", - заявив Вітаутас Ландсбергіс.

Відреагували на "вибори" і в Чехії.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Фіала розкритикувало президентські вибори в рф і додав: "Хто б сумнівався!"

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен зранку понеділка сказала, що Захід має зупинити путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою.

За її словами, після виборів влада російського диктатора ще більше зміцнилася, проте Захід продовжує колективно недооцінювати путіна. "Ми повинні розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою", - сказала Валтонен про загрозу з боку росії для Фінляндії.

Розкритикували псевдо вибори президента росії і в Німеччині.

Там засудили їх проведення на тимчасово окупованих територіях України і назвали це черговим порушенням міжнародного права.

Глава МЗС ФРН вважає голосування за путіна "виборами без вибору".

"Виборчий процес свідчить не лише про безрозсудну поведінку Путіна щодо власного народу, але й суперечить нормам ООН. Так звані "вибори" у частинах України, у частинах Молдови та частинах Грузії суперечать міжнародному праву", – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Крім того, прес-секретарка президента Німеччини Керстін Гаммелін заявила, що Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати президента рф путіна з переобранням за даними влади росії.

В ЄС також є реакції:

"Вибори в росії не були вільними і справедливими" - заявив глава євродипломатії Жозеф Боррель.

В Італії також відреагувала на псевдовибори в росії - не вільні й не чесні.

"Вибори в росії не були ані вільними, ані чесними та проводилися у тому числі на протиправно окупованих територіях України. Ми продовжимо працювати над досягненням справедливого миру, за якого Росія припинить агресивну війну проти України відповідно до норм міжнародного права", - написав глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Міністр МЗС Естонії вважає, що російські "вибори" нелегітимні, легітимне місце путіна – в Гаазі.

"Вчора у росії відбулись деякі дії, вони називають це "виборами". Але це не були вибори. Те, що ми бачили, не було демократичним виборчим процесом", - заявив Маргус Тсахкна.

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон написав, що голосування в росії не можна назвати вільними і чесними виборами, він порівняв путіна з радянським диктатором Іосіфом Сталіним.

"Це не те, як мають виглядати вільні й чесні вибори", - додав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також відреагував на "намальовану перемогу" путіна. "Вибори. Які вибори?", - написав глава Латвії. Міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш наголосив, що організований в кремлі процес волевиявлення не можна вважати демократичними виборами. "Виборам" у росії бракує будь-якої демократичної легітимності, вони втратили значення. Особа, відповідальна за найбільш криваву війну у Європі з часів Другої світової, продовжує правити як президент росії", - написав Каріньш. Засудила російські псевдовибори на окупованих територіях і Румунія. "Що стосується президентських виборів у росії, тут нема чого коментувати. Усі ми знаємо, що ці вибори не були ані вільними, ані чесними, ані демократичними", - заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Франція також не визналаа проведення і результати "виборів путіна" у росії. "Франція засуджує організацію так званих виборів на тимчасово окупованих нею українських територіях: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - заявило французьке МЗС. "Франція засуджує організацію так званих виборів на тимчасово окупованих нею українських територіях: в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також в окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - заявило французьке МЗС.

Першими хто привітав путіна з "перемогою" стали КНДР, Китай і Венесуела.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надістав путіну вітальну телеграму, а президент Венесуели Ніколас Мадуро опублікував своє привітання в соцмережі.

Пізніше МЗС Китаю привітало путіна з перемогою на виборах.

"відносини Росії і КНР продовжать розвиватися", - написали в китайськом МЗС.

З часом путіна з перемогою на виборах по телефону привітали лідери Азербайджану, білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану, повідомили в кремлі.

Незабарився з привітаннями путіна і президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який привітав диктатора рф з "переконливою перемогою".