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Індійська ракета вивела на орбіту бразильський супутник

Amazonia-1 створений для того, щоб моніторити лісові масиви Амазонки
Індійська ракета-носій PSLV в суботу успішно вивела на орбіту бразильський супутник оптичного спостереження за поверхнею Землі Amazonia-1.
Індійська ракета вивела на орбіту бразильський супутник Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Супутник виведено разом з 18 іншими супутниками зі США та Індії.

Запуск здійснила Індійська організація космічних досліджень (ISRO, з космодрому Сатіш Даван, що у Шрихарикоті в Індії.

Зазначається, що панелі сонячних батарей розгорнулися, і супутник функціонує дуже добре.

Супутник Amazonia-1 створений для того, щоб моніторити лісові масиви Амазонки, оскільки він дозволяє бачити лісистий покрив незалежно від погодних умов.

Зокрема, влада Бразилії планує використовувати супутник для "попередження вирубки лісів" у регіоні.

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01 03 2021 09:21
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