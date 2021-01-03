ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІндійська ракета-носій PSLV в суботу успішно вивела на орбіту бразильський супутник оптичного спостереження за поверхнею Землі Amazonia-1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індійська ракета вивела на орбіту бразильський супутник
Amazonia-1 створений для того, щоб моніторити лісові масиви Амазонки
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
Супутник виведено разом з 18 іншими супутниками зі США та Індії.
Запуск здійснила Індійська організація космічних досліджень (ISRO, з космодрому Сатіш Даван, що у Шрихарикоті в Індії.
Зазначається, що панелі сонячних батарей розгорнулися, і супутник функціонує дуже добре.
Супутник Amazonia-1 створений для того, щоб моніторити лісові масиви Амазонки, оскільки він дозволяє бачити лісистий покрив незалежно від погодних умов.
Зокрема, влада Бразилії планує використовувати супутник для "попередження вирубки лісів" у регіоні.
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